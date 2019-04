Tallinna bussijaamas liigub ringi petisest sarikerjaja, kellega paljudel on ebameeldivaid kokkupuuteid olnud

Postitus grupis hoiatab: «Palun olla ettevaatlik, Tallinna bussijaamas. Tikub ligi hakkab hädaldama ja hiljem võib-olla midagi sinu oma tema käes olla! Kui näed mujalgi, mine eemale.»

Hoiatus on kirjutatud klaasi tagant tehtud pildi juurde, kus mustades Adidase dressides ja nokamütsiga mees teise mehega juttu teeb.

«Märgatud: TALLINN'as» gruppi kuuluvatel inimestel on selle mehega mitmeid kokkupuuteid olnud. Üks naisterahvas kirjutas, et ta oli päev varem seda meest Kristiine parklas näinud ja oli temalt 18 eurot küsinud.

Teine naine ütles, et olla seda meest Balti jaamas näinud, kus küsib inimestelt auto jaoks bensiiniraha, kuna enda kaart on kadunud. Mees aga niisama ei küsivat midagi, vaid lubab alati raha järgmisel päeval tagasi maksta. Pole teada, kas keegi selle õnge ka läinud on.

Kolmas naine olla saanud sõimata, kui keeldus sellele mehele raha andmast. «Küsis kaks euri, tal vaja õega Narvasse minna, aga bussirahast jääb puudu. Kui ütlesin, et sularaha ei ei ole, pressis end automaadi juurde kaasa. Kuna mul oli buss ees ja pidin kiirustama sinna peale, sai ta vihaseks ja sõimas ka veel...,» meenutas naine temaga juhtunut.

Tallinna bussijaam on kerjajatele hea koht, kus võib päevas isegi 200 eurot kokku saada. FOTO: Liis Treimann

Samamoodi nägi ka üks noormees kerjaja plaani läbi ning tunnistas, et mees oli tema peale keeldumise peale vihaseks saanud. «Küsis Tallinna bussijaamas mult 27.-, et Tartusse sõita õega. Küsisin, kus su õde on? Ta ootab mind seal sees. Ütlesin, aga lähme vaatame, ma tahaks ka su õde näha, et kas ikka ootab sind seal, ja sellepeale vihastas ja kadus.»

Üks meesterahvas olla seda meest kohanud Tartu maanteel asuvas trammipeatuses, kus ta ütles, et tal vaja koos õega maale sõite ja kaks eurot jääb puudu.

Teine meesterahvas aga tunnistas, et oli petisele andnud 20 euri pärast seda, kui ta rääkis, et oli vennaga ligi kolm tundi Tartu maantee juures hääletanud, kuid keegi ei olnud peale võtnud. Selle ülestunnistuse järel lisas ka üks teine mees, et ta oli ka kunagi samale mehele 20 eurot andnud.

Samamoodi oli raha andnud veel üks mees, kellel tuli raha saamiseks kerjust politseiga ähvardada. «Andsin ka 10€ «bussisõiduraha». Nii ilusti palus jne. Lubas järgmisel päeval tagasi maksta, aga mida ei tulnud oli raha. Hakkasin siis ähvardama, et kui raha ei tule, siis annan asja politseisse. Niimoodi 3 nädalat vingerdas, et raha polnud jne. Siis läks hing täis ütlesin, et raha olgu olla, muidu teen politseisse avalduse, umbes 10 minutiga oli raha kontopeal,» kirjeldas mees endaga juhtunud ja lisas, et enam talle raha ei anna.