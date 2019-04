Inceli subkultuuri kuuluvad mehed süüdistavad naisi oma seksuaalses saamatuses

Alana tunnistas, et kahetseb, et tema loodus termin ja kogukond, mis loodi naistele ja meestele, kellel häbelikkuse, marginaliseerimise või vaimsete häirete tõttu puudusid seksuaalsed suhted, nüüd niivõrd radikaalselt kasutatakse. Ta alustas pärast seda projektiga «Armastus, mitte Viha», mille eesmärgiks on aidata leida üksikutel inimestel lugupidav armastus ning mitte vihas edasi kükitada.

Viimastel aastatel on inceli kogukonnad muutunud ekstreemsemateks ja on rohkem vägivallale fokusseeritud. Mehed süüdistavad naisi enda saamatuses ning karistavad neid oma suutmatuse eest. Selle tulemusena on toimunud mitmeid massimõrvu ja rünnakuid. Incelide gruppide populaarsuse tõusu faktorites on toodud ka paremäärmuslaste ning valgete ülemvõimu propageerivate gruppide tõus. Inceli gruppe on šovinistlike ja vägivaldse retoorika tõttu keelatud ka teistelt portaalidelt. Sellele vaatamata eksisteerivad nad vabamate reeglitega platvormidel, nagi Voat, 4chan ja Reddit, edasi. Peale vägivalda propageerivate incelite foorumite eksisteerivad ka need, mis keelavad vägivaldse retoorika, ning tutvumisportaalid, mis on loodud just incele silmas pidades.