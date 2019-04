Pildid: Cornwalli «kõige vihasem mees» kogub inimkoljusid

60-aastane Shaun Boundy kogus nooremana linnumune, liblikaid ja huvitavaid pudeleid, kuid müüs mõni aeg tagasi need kollektsioonid, et saadud raha eest hakata koljusid koguma, teatab cornwalllive.com.

Delabole’is elav ja surfipoodi pidav Boundy sai 2018 tiitli Cornwalli kõige vihasem mees, kuna ta ei olnud rahul kohalike võimuesindajatega tööga. Ta kritiseeris pidevalt ametnikke, et nad ei tegele probleemidega nagu kõrged parkimistasud ja aedade hooldamata jätmine. Meedia ristis ta siis «kõige vihasemaks meheks».

Ta sai mõnda ega koljusid kollektsioneerida, kui tuli tagasilöök. eBay teatas 2016. aasta juulis, et seal ei tohi enam müüa ja osta inimsäilmeid, kaasa arvatud koljusid.

Mees on käinud reisidel ja sealt koljusid kaasa toonud. Seni ei ole tollis keegi temalt neid ära võtnud.

Essexis on kurioossuste muuseum, mis oli nõus olema koljude ostu-ja müügitehingutes vahendajaks. Boundyl on ärisuhted selle muuseumi omaniku Henry Scraggiga, kes teda uute koljudega varustab.

«Tean, kust minu koljud pärit on ja kelle koljud need on. Kui ma mõne sellise müün, siis seadusi ja kolju omaniku järletulijaid austades,» teatas mees.