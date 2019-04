Pildid ja video: seikleja sõitis elektriautoga Hollandist Austraaliasse kolme aastaga

«Tahtsin oma reisiga näidata, et elektriauto on keskkonnasõbralik ja vastupidav. Elketriautoga saab sõita teisele poole maailma,» sõnas mees Sydneys ajakirjanikele.

Inimesed said Wakkeri Plug Me In leheküljel talle teatada, kus saab tasuta majutust ja süüa. Kuna ta otsis selliseid kohti, siis esialgselt plaanitud 1,5 aasta pikkusest reisist sai kolme aasta pikkune reis.

Enne reisi lasi mees elektriautot pikaks teekonnaks kohendada, andes talle nimeks The Blue Bandit, kuna auto on erksinist värvi.

Wakker liikus Hollandist Põhja-Itaaliasse, siis läbi Lääne-Euroopa Norrasse ja Soome. Uudenmaa maakonnas liikudes näitas hollandlase auto spidomeeter, et ta on läbinud ligi 20 000 kilomeetrit.

Soomest suundus mees läbi Eesti, Läti ja Leedu Ida-Euroopasse. Sealt aga Türki, Iraaki ja laevaga Araabia Ühendemiraatidesse ning siis laevaga Indiasse Mumbaisse.

Indiast läks ta laevaga edasi Malaisiasse, sõites läbi Indoneesia saarestiku, minnes sealt samuti laevaga Austraaliasse Darwinisse, kuhu ta jõudis juunis 2018.Wakker sõnas CNNile antud intervjuus, et tal ei olnud enne reisi algust eriti usku inimeste headusse, kuid reis näitas, et maailmas on palju inimesi, kes on valmis oma abikäe ulatama.