Advokaadi tütart ahistatakse, sest isa kaitseb räppari Nipsey Hussle'i mõrvas süüdistatavat Eric Holderit

Armastatud räppari Nipsey Hussle'i mõrvas süüdistatavat Eric Holderi advokaat on Chris Darden. Selle tõttu on tema tütar Jenee Darden sattunud ahistamise ohvriks. Neiu postitas pühapäeval Instagrami teadaande, et sellest ajast saadik, kui ta isa asus Holderit kaitsma, on ta saanud alatuid kommentaare ja sõnumeid.

Eric Holder advokaadi Chris Dardeniga, 04.04.2019. FOTO: REUTERS/Scanpix

«Nagu paljud teist, sain ma oma isa seotusest kohtuasjas, kui kolasin sotsiaalmeedias. Ma ei olnud selliseks tagasilöögiks valmis, mis on mulle meelde tuletanud O.J. Simpsoni kohtuasja,» kirjutab tüdruk postituses.

«Mu isa on täiskasvanud mees ja ta on olnud kaitseadvokaat juba kaua aega. Mul ei ole sõnaõigust, millised kohtuasjad ta endale lahendada võtab,» kirjutab tüdruk ning lisab, et Los Angeles on tema jaoks justkui teine kodu ning kasvas üles Nipsey'ga sarnases keskkonnas. Kuuldes räppari surmast, oli naine väga haavunud.

«Selle asemel, et mind ja inimesi, kes sellega seotud pole, rünnata, suunake see energia Nipsey pärandi jätkamisse,» kirjutab Jenee ning tänas neid, kes teda toetanud on. «Ma ei tea, kuidas see kõik Nipsey pere jaoks laheneb. Olgu neil rahu ja õigust.»