Spice Girlsi maailmaturnee on lesbiskandaali tõttu rööbastelt maha jooksnud

Tüdrukutebänd Spice Girls on plaaninud minna maailmaturneele, kuid tuuritamisele on takistuseks saanud Mel B ja Geri Halliwell lesbiskandaal.

Halliwell oli Melanie Browni ülestunnistuse tõttu endast väljas, mille viimane tegi intervjuus Piers Morganiga. Kui Hallowell ütles, et ülestunnistus on vale ning tegi tema perele haiget, oli Mel B hämmelduses ja pahane, jättes temast mulje kui valetajast. Väidetavalt on Halliwell nii sügavalt solvatud, et ei soovi isegi Browniga samas ruumis viibida.