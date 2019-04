Endised töötajad: hertsoginna Catherine’i ema on «koletis»

64-aastane Carole Middleton ja ta mees, 69-aastane Michael Middleton juhivad firmat Party Pieces koos, kuid töötajate sõnul on «jäme ots» ikkagi Carole’i käes, edastab express.co.uk.

Party Pieces endiste töötajate sõnul on Carole Middleton «koletis», kes oma alluvatest «teerulliga» üle sõidab ja üle mõistuse nõudmisi esitab, viies töötajad närvivapustuseni.

Töötajate sõnul näitab proua Middleton oma võimu ja üleolekut sellega, et nipsutab tähelepanu saamiseks sõrmi nagu koertele.

«Kui olid temast erineval arvamusel, siis näitas ta kohe sulle koha kätte. Ta on sõbralik nendega, kes oma peaga ei mõtle ja on tallalakkujad. Kui ta välja vihastada, siis ta hakkab sind ignoreerima ja varjab sinu eest tööks vajalikku infot,» sõnasid ekstöötajad.

Endistel töötajatel ei ole Michael Middletoni kohta midagi halba öelda. Nende sõnul on härra Middleton sõbralik ja kui keegi tööga hätta jääb, siis on ta valmis aitama.

«Ta on alati positiivne ja arvestab töötajatega. Ta kiidab kui töö on hästi tehtud, kuid ta naiselt ei kuule midagi head isegi siis, kui on müügirekord. Kui midagi juhtus, pöördusime alati Michaeli, mitte Carole’i poole,» meenutasid endised töötajad.