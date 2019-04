Ameerika iseseisvussõja kindral oli bioloogiliselt naine või kesksooline

Antropoloog Charles Merbs ja lahkamisarst Karen Burns olid need, kes seda tegid, kuid nad kahtlesid, kas see oli ikka kuulsa kindrali luustik.

«Kui me luustikku nägime, pidasime seda naise omaks, sest sellel olid olemas naiseluustikule omased jooned. Lisaks oli see lühike, 160-sentimeetrine. Võrdlesime skeletti Pulaski kohta teadaolevaga. Vanus, luustiku suurus ja võitluses saadud vigastused klappisid. Pulaski DNA ei andnud siis lõplikku kinnitust, et see on tema luustik,» meenutas antropoloog.