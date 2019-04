Sweet Spot festivalil astub üles elektroonilise muusika superstaar Mura Masa

Mura Masa nime taha peitub Alex Crossan- produtsent ja helilooja, kelle karjäär muusikaäris sai alguse teismeliseeas kui BBC saatejuhtidele jäi kõrva lugu «Lotus Eater». 2014. aastal ilmus Saksa plaadifirma Jakarta Records vahendusel mixtape «Soundtrack to a Death». Esimene täispikk omanimeline album ilmus 2017. aastal ning sellel teevad kaasa ka A. K. Paul, ASAP Rocky, Bonzai, Charli XCX ja Christine and the Queens. Album on täiuslik segu pop-, elektroonilisest-, hiphop- ja funk muusikast.