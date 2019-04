Teismelisena tänavatel elanud lauljanna Halsey kaalus prostitutsiooni, et süüa osta

Lauljanna Halsey hiljuti avalikustas, et vaid 19-aastase noorukina elas ta tänavatel, sest vanemad viskasid ta ülikoolist eksmatrikuleerimise pärast kodust välja. Nüüd aga Halsey, kodanikunimega Ashley Nicolette Frangipane, teatas, et kaalus tänavatel elades prostitutsiooni, et ots otsaga kokku tulla.

24-aastane lauljanna sai Ending Youth Homelessness heategevusgalal tunnustuse osaliseks ning ta pidas maha liigutava kõne oma raskest ajast tänavatel.

«Olin teismeline, kui elasin New Yorgis,» rääkis ta. «Sellel ajal kui mu sõbrad ühiselamusse dekoratsioone valisid, väitlesin mina iseendaga, et kas lasta keegi endasse, et ma saaksin maksta oma järgmise toidukorra eest.»

«Me ei peaks aitama inimesi, sest on lootus, et neist saavad kuulsused. Me ei peaks aitama, sest nad võivad iseennast ületada ja saada paremaks. Nad juba on seda.»

Halsey pidamas kõnet Ending Youth Homelessness: A Benefit For My Friend’s Place galal. FOTO: Broadimage/Scanpix

2016. aastal rääkis lauljanna ajakirjale Rolling Stone, et mäletab aega, kui tal oli vaid 9 dollarit pangakontol ja otsustas osta nelipaki energiajooki, et terve öö ärkvel püsida. Oli turvalisem olla ärkvel, kui jääda magama tundmatusse kohta.

«Ma mäletan, kui kord mul oli 9 dollarit kontol. Ma ostsin nelipaki Red Bulli ja ma jõin seda, et 2-3 päeva järjest üleval olla. Oli ohutum olla ärkvel, kui magada ei-tea-kus ning võib-olla saada vägistamise või inimröövi ohvriks,» rääkis lauljanna.

Ei läinud palju mööda, kui Halseyt kutsuti peole Holday Inn hotelli Newarkis, kuhu naine läks, sest pidu hotellis võrdub voodiga. Tollel õhtul kohtus ta muusikuga, kes hiljem tutvustas teda stuudiole. Mõni nädal hiljem laadis lauljanna laulu «Ghost» SoundCloud keskkonda. Vaid mõned tunnid hiljem levis laul juba kulutulena ning temaga võttis ühendust viis plaadifirmat.

Sellest ajast on lauljanna võitnud kaheksa muusikaauhinda, olnud Grammy nominent ja kirjutanud kaks Billboardi esikoha laulu.