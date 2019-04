Peruus vangis istunud 25-aastane narkomuulatar võib peagi saada ropprikkaks

20-aastaselt kokaiini smugeldamise eest vangi pandud iirlanna istus kolm aastat Peruus vangis, kuid on nüüd selle elu seljataha jätnud, vahendab The Sun . Nüüdseks 25-aastane kahe lapse ema on juhtunust raamatu kirjutanud ning käib produtsentide vahet, et sellest telesari vändataks.

McCollumi raamat «House of Women» (eesti keeles «Naiste maja») räägib aastatest, mille veetis Lõuna-Ameerika kinnipidamisasutuses. Raamat pidi välja antama möödunud aastal, kuid see lükati edasi.

Lähedalseisva allika väitel saaks McCollum «väga rikkaks», kui temast tõesti sarja peategelane saab. «Tõsielulistel krimilugudel põhinevad draamasarjad pole kunagi varem nii edukad olnud kui praegu ning uut materjali otsitakse kogu aeg. Nõudlus on tohutu, päriselu on sageli veidram kui väljamõeldis,» rääkis allikas.

Ühes on tal kindlasti õigus: krimisarjad, näiteks Netflixi «Meelekütt» («Mindhunter») ja narkoparun Pablo Escobari põhinev «Narcos», on tõesti praegu väga popid. Viimasel ajal on läbi löönud ka krimidokid, nagu «Vestlused tapjaga: Ted Bundy lindid» («Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes») ja «Madeleine McCanni kadumine» («The Disappearance of Madeleine McCann»).