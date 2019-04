5miinusega raksu läinud naisräppar Grete-Marie ei söö oma sõnu, vaid pani süüdistused laulu sisse

Kuigi olukord kukkus Grete-Marie jaoks kehvasti välja, pole ta jätnud kasutamata võimalust tülist ja süüdistustest laulu kirjutada. Uues räpipalas esitab naine juhtunust oma nägemuse ning lubab, et kes naerab viimasena, naerab paremini. Sellest võib järeldada, et oma sõnu ta ei söö ning loodab süüdistusi endiselt tõestada.

«Ei koti see, kas teised saavad abi, vaid et maine totaalselt ei häviks,» räpib Grete-Marie. Samuti mainitakse loos ära «Lumemäe party», kus olevat üks 5miinuse liige kahe alaealise neiuga kokaiini tarvitanud. 5miinuse eestkõneleja Estoni Kohver on kõiki süüdistusi eitanud ning need ka ümber lükanud.