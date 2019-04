Galerii: rannahooaeg avatud!? Tallinnas nauditi selle kevade esimest lühikeste pükste ilma

Tallinnas on viimastel päevadel olnud tõeline suveilm, tänavatele on ilmunud lahtised autod, talvejoped vahetunud õhukeste jakkide vastu ning pähe tekkinud päikeseprillid. Julgemad taovad juba Pirita rannas lühikeste pükste väel rannavollet! Vaata galeriist, kuidas kevadilm Tallinna jõudnud on.