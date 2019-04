Arvustus ja galerii: neli kümnendit pole Propellerit murdnud

1979. aastal kokku tulnud ja aasta hiljem esinemiskeelu saanud menubänd Propeller tõestas eile, et neli kümnendit pole suurt midagi muutnud. Vastupidi, juba 80ndate hakul repertuaaris olnud lastelaulude mõõtu punklood on aastatega kultuslikuks saanud, lihtlabaseid lauluridu karjutakse kaasa kui hümni.

Märkis isegi Peeter Volkonski, bändi ootamatult joviaalne ja vitaalne ninamees, et kui lava ees hüppab tuhandepealine keskealiste hallpeade meri, pole lootus veel kadunud. Volk lubas ka, et Propeller kestab 40 aastat veel, ning isegi kui laval mitte, siis Eesti rahva südames küll.

Koera esinemise lõpetas legendaarne «Maiu on piimaauto», mille õige koht oleks laulupeo kavas, vähemasti arvestades kui hingestatult seda eile õhtul kaasa lauldi. Mingil põhjusel jäi tegemata mu lapsepõlveaegne lemmiklaul «Pihkupeksja» – Eplik on pehmoks läinud? Või siis jäi mul lihtsalt paar esimest lugu kuulmata.

Ja siis, väikese hilinemisega nagu suurtel staaridel kombeks, ilmus lavale Propeller. Priit Kuulberg, ka Rujas mänginud basskitarrist, tegi lavale tulles Ruuben Kaalepi «natsimärki» – märk sellest, et Propa on ikka täpselt sama provokatiivne ja päevakajaline kui kunagi varem – ning möll võis alata. Kusjuures nii Koera kui Propelleri laulusõnad pole paljuski oma aktuaalsust minetanud (näiteks «viin on ainus ju, mis raha eest võid saada, kartmata, et tehtud kulutus», eks ole).