Ebaõnnestunud iluopid, mis viisid jubedate tulemusteni

Foorumi keskkond Reddit on täis mitmesuguseid imetlusväärseid avastusi, mille selle miljonid kasutajad on Interneti avarustest leidnud ja kõikidele vaatamiseks kokku kogunud. Üheks nendeks on ka ebaõnnestunud iluopid, mis viisid jubedate tulemuseni.

Enda välimust on võimalus korrigeerida süstide, operatsioonide ning implantaatidega. Kes mida parasjagu vajab. Redditi kasutajad on leidnud Interneti avarustest pilte, kus inimesed, enamasti naised, püüavad anda endale välimuse, millega säilitada nende sees peituv noorus, või tuua välja varasemalt peidus olnud omadus. Kui kontrollimatu võitlus ajahamba vastu on naised pannud olukorda, kus nende varasem naturaalne välimus, olugi et mitte atraktiivne, on asendunud, millegagi Grimmi muinasjuttudest või Stephen Kingi romaanidest.