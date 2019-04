Teismeline pettis sotsiaalmeedias kümneid tuhandeid inimesi, teeseldes, et on rikas

A post shared by byron denton (@tbhbyron) on Jan 29, 2019 at 1:08pm PST

Hiljem avaldas Byron Denton YouTube'is video selle kohta, kuidas ta fototöötlusega teeskles, et on rikas.

Ta kasutas pilditöötlus programme, et pildid omavahel kokku siduda, ning Adone Photoshop Lightroomi, et värvid paika saada. Koos pildistamise ning fototöötlusega kulus tal 45 minutit, et valmisprodukt Instagrami üle saada.

Byron Denton sõnas, et tema eksperiment oli inspireeritud teisest juutuuberist George Masonist, kes aasta alguses teeskles, et käis nädalasel puhkusel.

Denton sõnas väljaandele Insider: «Ma nägin, kuidas paljud inimesed teesklesid, et nad käivad puhkustel ja värki, aga ma arvasin, et oleks lahe asjale teistemoodi läheneda. Mulle on alati huvi pakkunud see, kas kuulsused on inimestele kinnisideeks tõesti vaid seetõttu, et nad jaksavad osta asju, mida kõik ei suuda.»