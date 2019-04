Demokraatia rattad on aeglased: karusloomafarmide diskussioon on kestnud ligi kümme aastat

Demokraatlikus riigis on valitsusele väga oluline, mida rahvas arvab. Nende tahe saab varem või hiljem ikka teoks, seda vaatamata sellele, et ühele osale rahvast see ei meeldi. Sellest tingituna on väga kummaline, et Eestis pole karusloomafarme ikka ära keelatud, kuna avalik arvamus on väga tugevalt seda just nõudnud. Seda mitte vaid loomakaitseorganisatsiooni Loomusega seotud olevate inimeste arvates, vaid seda näitavad ka TNS Emori läbiviidud küsitlused.

Aga kerime natuke kella tagasi ja vaatame, kuidas karusloomafarmide keelustamise diskussioon üldse Eestis algas. See võib anda vastused, miks neid farme pole veel keelustatud ja mille taha kogu see protsess on seisma jäänud.

Postimees Online’is on esimesed artiklit karusloomafarmide teemal avaldatud alates aastast 2010. See näitab tegelikult, kui kaua see teema on aktuaalne olnud, kuigi latentselt. Aga 2010 oli siiski pigem erandlik aasta, sest siis mitte ei räägitud farmide keelustamisest, vaid toodi välja sellega seoses probleem (kajakaparved linna kohal).

Küll aga võiks karusloomafarmide vastase diskussiooni alguseks lugeda aastat 2012 keskpaika, mil tekkisid esimesed märgid sellest, et need võiks Eestis keelustada. See tuleb pärast seda, kui kaks aastat ei ilmunud karusloomafarmide teemal mitte ühtegi lugu.

Alates 2012. aastast on karusloomafarmide teemal rohkem kirjutama hakatud. Nüüd ei ole lugude vahel kaheaastast perioodi. 2012. aastal kirjutati majanduslikust seisuskohast aasta jooksul kaks artiklit, kuid juba järgmisel aastal, 2013, oli number kahekordistunud. Tõsi, ka siis ei olnud juttu farmide keelustamisest, vaid farmis tekkinud põlenguga. Seda võib kajakaparvede rünnaku kõrval lugeda veel üheks näiteks, et farmid tekitavad keskkonnas tüli ja pahandusi.

Harjumaa, 25.01.2019AS Balti Karusnahk hõberebaste ja naaritsate farm Karjakülas. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Pärast 2013. aasta põlengu kajastamist ei räägitud farmidest aastal 2014 midagi. Hiljem avaldatud informatsiooni kohaselt hakati 2014. aastal koguma allkirju petitsioonile farmide keelustamiseks. Peale Eestis alustatud petitsiooni suunati kampaania ka riigist välja, et rahvusvahelise surve abil Eesti võimukandjaid mõjutada.

Petitsiooni tegemise tõttu võib järgmist aastat, aastat 2015 lugeda aastaks, mil farmidest on rohkem kirjutama hakatud. Ja seda ka keelustamise kontekstis.

Esimest korda pandi keelustamine eestlaste südamele 10.11.2015, kui Hollandis keelustati karusloomafarmid. See ei ole Eestiga seotud, küll aga tõi näite sellest, et keelustamine leiab aset ka mujal maailmas. Seda on oluline äramärkida, kuna näitab, et demokraatia ja rahva tahe toimib: kui rahvas midagi nõuab, siis tehakse see ka vabas maailmas ära.