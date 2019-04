Endine Paha Polly solist annab uue bändiga peagi välja uue albumi

Ansamblil Maria Stuart on valmimas teine album plaaditäie täiesti uute lauludega, millest enamik on valminud viimase aasta jooksul. «Meie uus muusika jätkab üldises plaanis mariastuartilikku joont, kuid on veidi rokilikum, rahulikum ja rõõmsam,» toob bändi solist Liana Kolodinskaja välja. «Albumi teemaks on lootus ning plaadile oleme sel korral kaasanud ka külalisesinejaid,» lisab ta.