Modell Madli Vilsar: populaarne on vihata neid, kellel on midagi rohkem kui neil endal

Sotsmeedias paljude naiste kangelanna Madli Vilsar kasutab talle antud platvormi, et rääkida sellest, kuidas olla rõõmus ja õnnelik. Madli leiab, et kõige tähtsam on inimese enda valikud. Selle tõttu võivadki paljude inimeste sotsmeedia postitused, kus nad lõbusal ilmel naeratavad, olla kohati petlikud ja jätta mulje, et tal on kõik hästi. Ja, nagu Madli välja toob, siis nii ei ole, kuid sellele vaatamata näevad paljud sellest võimalust, kuidas end rõõmsa ja õnnelikuna presenteeriv inimene oma sõnadega maa tasa teha.

«Instagramil on vahel imelik mõju inimeste mõistusele. Viimasel ajal on väga populaarne vihata inimesi, kes postitavad naeratavaid või õnnelike pilte, sest see ei muuda mitte vaatajaid rõõmsamaks vaid tekitab mulje, et postitajal on midagi rohkem kui neil,» kirjutas Madli ja lisas, et õnnelik olemine vääriks selle tõttu paljude inimeste arvates halvakspanu.

«Ma olen seda enda nahal palju tunda saanud ja ausalt mingi hetk oli mul sellest väga raske aru saada. Instagramis olev naeratav pilt ei tähenda automaatselt, et inimene elab õhulossides ja sööb iga päev suhkruvatti. See ei tähenda, et inimene koguaeg suu kõrvuni on või et tal ei ole elus ühtegi põhjust kurb olla. Meil kõigil on halvemaid ja paremaid päevi, aga vahe on selles, et kas sa ise tahad selle kõige juures olla positiivne või mitte.»