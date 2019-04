Tennisist Serena Williams võis kogemata avaldada, mis soost prints Harry ja Meghan Markle'i laps on

37-aastane Serena Williams, kes on emaks üheaastasele Alexis Olympiale, on Sussexi hertsoginnaga hea sõber ning korraldas isegi veebruaris New Yorgis tema beebipeo. E! Newsile antud intervjuus sel nädalal paluti tal noortele emadele nõu anda. Williams hakkas rääkima oma rasedast «sõbrast», kellel on oma beebiga suured plaanid. Lapsest rääkides kasutas tennisist ingliskeelset asesõna «she», mis tähendab naissoost isikut, vahendas The Sun.