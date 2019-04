Eesti tööotsinguportaal koostas pingerea firmade kohta, kus eestlased kõige enam töötada tahavad

MeetFrank on tööotsingu rakendus inimestele, kes sooviksid tööd leida. MeetFrank teeb selle nende jaoks kergeks. Tööotsijal tuleb rakendus endale alla laadida, oma andmed sinna kirja panna ning selle järel on võimalus vaadata, kes ettevõtjatest on nõus selle inimese oskuste eest maksma.

MeetFrankil on tuhandeid kasutajaid, kes püüavad oma oskuseid tööturul müüja, ning loomulikult vaadatakse just nende ettevõtete suunas, kes suudavad maksta palka, mida inimene arvab, et ta väärt on.