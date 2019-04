Pildid: maailma peenima pihaga naine sai pärast sünnitust supervormi tagasi

31-aastane Saksa tõsielusarja täht Sophia Vegas, õige nimega Sophia Wollersheim, sai veebruari alguses emaks. Naisel on enda sõnul maailma kõige peenem piht, kuid see läks loomulikult sünnitusega kaotsi.

Kuigi Sophia on suur trennisõber, ei tulnud erakordselt peenike piht kirurgide abita. Naisele on pandud pepuimplantaadid, ta rindu on suurendatud ning paar ribi välja võetud.