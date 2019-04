ABBA hologrammid lähevad tuurile, oodata on ka uusi lugusid!

ABBA asutajaliige Björn Ulvaeus rääkis The Sunile antud intervjuus, milline tunne tekkis, kui bänd üle aastakümnete taas stuudios kokku sai. «See oli omamoodi perfektne, nagu oleks 40 aastat tagasi stuudiosse läinud. Kui seal olime, saime aru, et see on mõnes mõttes naturaalne, aga samal ajal veider ka. 35 aastat oli ikkagi möödas,» kirjeldas Ulvaeus oma tundeid.

1972. aastal Stockholmis tegevust alustanud popbänd läks laiali kümme aastat hiljem. ABBA tuli pärast aastatepikkust pausi kokku 2016. aastal, kui ilmuti «Mamma Mia!» peol taas neljakesi avalikkuse ette. Samal aastal sai ka teatavaks, et bänd valmistab ette hologrammituuri.

ABBA liikmed Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Faltskog ja Benny Andersson üle 30 aasta taas samal laval, jaanuar 2016. FOTO: TT NEWS AGENCY/ScanPix

«Meie juurde tuli Simon Fuller (briti muusika- ja teleprodutsent - toim), kes pakkus välja idee kasutada «digitaalseid inimesi». Meie pead on 1979. aastast, hääled praegusest,» selgitas Ulvaeus hologrammituuri ideed. Muide, bändiliikmete hologrammiversioone kutsutakse kavalalt ABBA-tarideks. ABBA-tarid osalevad bändi uues muusikavideos ja lähevad seejärel laia maailma tuuritama.

Tööprotsess on aga raske. «Meie digitaliseerimine võtab palju kauem aega, kui me arvasime. Need on tõesõna meie koopiad, vaadates ei saa aru, et see pole päris inimene,» rääkis Ulvaeus. Mees loodab, et sügiseks on asi valmis.

ABBA, 1976. FOTO: Leif R Jansson / Scanpix Sweden

«See on hübriid kõigest. See on rohkem kui show, erinev kontserdist. Kutsume seda elamuseks. ABBA-tarid räägivad publikuga,» selgitas Ulvaeus.

Ka uute laulude kirjutamine võttis aega, kuid Ulvaeus ja Benny Andersson leidsid kunagise maagia üles. «Me tunneme sisimas ära, mis on ABBA jaoks õige ja mis vale,» ütles Ulvaeus.

Esialgu salvestati kaks uut laulu, kuid nüüd on liikvel jutud tervest albumist. «Ma olen ka seda kuulnud,» muigas Ulvaeus.