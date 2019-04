Eesti ujuja Merle Liivand läheb Miamis kummalisel moel ajalugu tegema

Professionaalne merineitsi Merle Liivand ujub ümber Miami Veneetsia, et tõmmata tähelepanu ookeani reostusele. Di Lido saare pikkuseks on arvestatud 2 miili (3,2 kilomeetrit) ja kunagi varem pole keegi merineitsisabaga seda distantsi läbinud.

«Meie ookeanitest leidub liiga palju prügi ja plastikut. Olen kahjuks näinud muutusi ookeanis ja sellepärast olengi väga esirinnas selle probleemiga oma sotsiaalmeedias. Eelmisel aastal võtsime probleemi üles koos Telemundo ja Ameerika telesaatega NBC 6 ja järelkaja on olnud suur,» rääkis Liivand.

Liivand, kes treenib hetkel suviseks ujumise MMi 10 kilomeetri ujumiseks, on saanud kutseid väga paljudele projektidele üle maailma. Kuna Eestimaa on tema kodumaa, on ta võtnud südameasjaks kodumaa tutvustamise.