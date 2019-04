I Wear* Experiment ja Catapulta annavad mais ühise kontserdi

9. mail astuvad Von Krahlis lavale ansambel I Wear* Experiment ning bänd nimega Catapulta. I Wear* Experimenti jaoks on tegemist ühega vähestest esinemistest sel aastal Eestis. Bänd mängib kindlasti lugusid oma värskeimalt albumilt «Jupiterz» ning kuulda saab ka pala «Legends Are Made», mis on kirjutatud Ott Tänaku dokumentaalfilmi jaoks.