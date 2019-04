Pildid ja videod: kas Eesti parim twerkija on riigikogu esimehe tütar?

A post shared by DHQ Hanna Braveheart 🦋 (@hanna_braveheart) on Feb 10, 2018 at 5:49am PST

Noor Põlluaas tegutseb Ühendkuningriigis nime all Hanna Braveheart. Varem on tütarlaps elanud Soomes, kus ta valiti 2013. aastal Soome parimaks dancehall'i tantsijaks. Dancehall on tantsustiil, mis põhineb samanimelisel muusikastiilil. Muusikastiil omakorda on välja arenenud reggae-muusikast ning miksitud klubitümakaga.