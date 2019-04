Video: 2011. aastal kadunud Timmothy saladus ei lahenenud, politseisse pöördunu oli eksvangist pettur

Kuueaastane Timmothy kadus pärast seda, kui ta ema Amy Fry-Pitzen võttis ta 12. mail 2011 Illinoisis Auroras asuvast koolist ja nad sõitsid teadmata suunas, edastab nypost.com.

Timmothy Pitzen FOTO: EPA/Scanpix

Pere oli nende kadumise pärast mures ja pöördus politsei poole ning neid hakati otsima. Ilmnes, et ema ja laps läbisid paari päevaga üle 800 kilomeetri, käies veeparkides ja loomaaedadaes. Viimati nähti Timmothy Pitzenit Wisconsini osariigi ühes veepargis.

Politsei leidis ema Illinoisis Rockfordis asuvast motellist, kus ta oli endalt elu võtnud. Ema jättis sõnumi, et ta poeg on heades kätes, teda ei ole mõtet otsida ja last ei leita mitte kunagi.

Timmothy Pitzeni vanaema Alana Anderson koos poisi fotoga FOTO: EPA/Scanpix

Nüüd end Timmothy Pitzeniks nimetanud noor mees lausus politseile, et ta oli seitse aastat kahe mehe käes, kes teda vangistuses hoidsid. Ta kirjeldas uurijatele meeste välimust väga täpselt ja teatas, et mehed sõidavad maastikumasinaga, millel on Wisconsini number.

USA meedia teatel tegi Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) politsei poole pöördunud noorele mehele DNA-testi ja ilmnes, et see mees ei ole kadunud Timmothy.

Uurimise kohaselt on ta 23-aastane eksvang Brian Michael Rini, kes vabanes märtsi alguses Ohio vanglast ja millegipärast sellise pettuse korraldas. FBI uurib miks see mees 14-aastaseks Pitzeniks kehastus.

Rini sai vanglakaristuse murdvarguste ja kehaliste vigastuste telitamise eest.

«Timmothy Pitzeni kadumisjuhtumiga tegeletakse edasi ja loodame, et ühel päeval on teada, mis temast sai või ta leitakse. Alles siis saab ta pere rahu,» sõnas FBI esindaja.

Poisi sugulased, kaasa arvatud isa James Pitzen ei ole kaotanud lootust teda kunagi elusana näha. Timmothy tädi Kara Jacobs tänas politseid, FBId ja neid sotsiaalmeedias heade sõnadega toetanud inimesi.

Timmothy Pitzeni vanaema Alana Anderson (vasakul) ja tädi Kara Jacobs (paremal) FOTO: Joe Shuman / ZUMAPRESS.com/Scanpix

«Tim, me teame, et oled kuskil ja me jätkame sinu otsimist. Me armastame sind ja palvetame sinu eest,» sõnas tädi.

Jacobsi sõnul ei ole nad petturi peale vihased, vaid neil on temast kahju.