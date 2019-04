Reket: me ei anna endale võimalust vigade tegemiseks, südame murdmiseks, tunneteks, armastuseks...

Samuti rääkis Reket koostööst Maiani ja Elina Borniga. «Mis mulle nende kahe artisti puhul väga meeldis, oli see, et nad on artistid, kes on oma karjääri poolhallis alas.»

«Nad olid nii inimeste kui muusikutena nõus riske võtma, astuma mugavustsoonist välja, et lasta endale lood kirjutada keeles, milles nad ei ole varem laulnud,» selgitas ta.

Ka sõnas Reket, et mõlemad artistid andsid ka ise väga palju sisendit. «Me läksime üsna rohujuuure tasandil sellesse, et mis võiks olla see hääl, see keel, see miski, mis tuleb esile tuua ja kogu selles infos navigeerides saime päris ilusad laulud.»

Muusik jagas ka tähelepanekut, et inimesed (ka muusikud!) muutuvad järjest robotlikemaks. «Meil on hästi konkreetsed asjad, mida me hommikuti teeme ja meil on hästi lineaarne elu.»

«Me ei anna endale võimalust vigade tegemiseks, südame murdmiseks, tunneteks, armastuseks vaid me arvame, et a+b=c ja nii on muusikas ka, et me pahatihti kasutame valemeid, mis tegelikult ei tööta ja nii jääb seda isikupära seal natuke puudu.»