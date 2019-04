VIDEO Antropoloog: ufod on ajas rändamist võimaldavad masinad tulevikust

Masters, kes on tegelenud ufofenomeniga mitukümmend aastat, esines hiljuti sel teemal Montana KXLF raadiojaama saates, teatab express.co.uk.

«Arvan, et meie kauged järglased lendavad meie aega, et oma päritolu paremini tundma õppida. Aastakümneid on ufode nägemist peetud maaväliste kurjade jõudude huviks meie vastu ja on arvatud, et nad tahavad meid orjastada ja hävitada, » sõnas antropoloog.

Antropoloogi arvates on see vale. Tegemist on hoopis tulevikus elavate inimestega, kes on Maalt lahkunute järglased ja kes tunnevad huvi, kust nad pärit on.

«Olen kindel, et nende tulevikuinimeste seas on ülekaalus teadlased ja võimalik, et nende seas on ka antropolooge. Nende huvi meie vastu on teaduslik,» jätkas ameeriklane.

Tulnukad. Pilt on illustreeriv FOTO: Michael Kärcher / PantherMedia /Scanpix

Enamik inimesi, kes on teatanud ufode ja maaväliste olendite nägemisest, on alati maininud ebatavalist tehnoloogiat.

«Need tulevikus elavad ajarändajad on tegelikult üsna meie sarnased, püsti käivad, viie sõrme ja varbaga, kahe silma, ühe nina ja ühe suuga. Nad suudavad oma kõrgelarenenud tehnoloogia abil vestelda ükskõik millises Maal olevas keeles,» arvab antropoloog.

Masters arutleb tulevikuolendite ajarännuteemal oma raamatus «Flying Objects».

«Olen antropoloogina töötanud ja uuringuid juhtinud nii USAs, Euroopas kui Aafrikas. Olen saanud aru, et inimkonna arengus ja ajaloos on veel palju saladusi. Kui meil oleks võimalik mingi tehnoloogia abil minevikku minna ja kaugeid sündmusi ise kogeda, siis saaksime need mõistatused kiiremini lahendatud. Arvan, et meie kauged järglased tulevad lennumasinatega siia, et mõista inimevolutsiooni ja kõike sellega kaasnenut,» teatas antropoloog.

Mastersi arvates panevad tulnukad toime inimrööve, kuna tahavad inimeste bioloogiat paremini tundma õppida.

Tulnukad röövivad inimese. Pilt on illustreeriv FOTO: dean zangirolami / PantherMedia/Scanpix

«Oleme neile huvitavad kui vähearenenud kauged eellased. Selle tõttu panevad nad toime inimrööve, et meie keha ja mõistust detailsemalt uurida. Minu andmetel on kõik röövitud Maale tagasi jõudnud ja enamikul neist pärast seda probleeme olnud ei ole,» selgitas teadlane.

Masters rõhutas, et ta teoses olev ei pretendeeri sajaprotsendiliselt tõele, suur osa sellest on hüpoteesid ja oletused.

Kas Mastersi väide ufode kohta vastab tõele või mitte, kuid teadlaste arvates ei kao ufod ja teised kosmilised seniselgitamata fenomenid kuhugi ja neid tuleb uurida.