Video: politseisse läinud teismelise väitel on ta poiss, kes rööviti 2011

14-aastase poisi teatel õnnestus tal nüüd ligi kaheksa aastat hiljem põgeneda ta röövinud meeste käest, kes hoidsid teda kinni Red Roof Inn hotellis. Poiss ei osanud täpselt öelda, kus see hotell asub, kuid tema arvates Kentucky ja Ohio piiri juures, sest põgenedes jõudis ta Kentuckysse.

Ohio Sharonville’i politseijuhi Steve Vanoveri sõnul palus Kentucky politsei abi, et leida mehed, kelle käest teismeline väidetavalt põgenes.

Teismeline sõnas Kentucky politseile, et ta röövisid kaks meest, kes mõlemad olid valgenahalised ja lihaselised. Ühel mehel oli kaelal ämblikutätoveering ja teisel mehel käel maotätoveering. Poiss sõnas politseile, et need mehed sõitsid Fordi maastikumasinaga, millel oli Wisconsini number.