Video: Elizabeth II endine piloot leiti surnuna

Meadows läks lennundusajalukku veel sellega, et oli üks pilootidest, kes juhtis 22. novembril 1977 British Airwaysi Concorde’i esimest liinilendu Londonist New Yorki.

Selle sündmuse puhuks kirjutas piloot Meadows lennundusväljaandes: «22. november 1977 on väga tähtis päev, sest lõpuks lennutatakse reisijad Londonist New Yorki erakordselt kiiresti. Pärast edukaid katselende Washingtoni, saime loa regulaarlendudeks New Yorki. See on meie lennufirmale suur läbimurre».