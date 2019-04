Ehmatav vaatepilt: meeter veel ja kaubik oleks koos juhiga kaljult merre põrutanud

Kohalik elanik, kelle teatel on ta nimi Graham, sõnas meediale, et oleks see masin veel ühe meetri edasi liikunud, oleks ta alla kukkunud, kirjutab cornwalllive.com.

Graham lisas, et see auto viis kohalikku hostelisse kaupa ja kui juht sealt tagasi sõitis, siis ta vist ei arvestanud, et kaljuäär on lähedal.