Maailma kõige kallim maal kadus ja keegi ei tea, kus see on

See pidi pandama möödunud aasta septembris vaatamiseks Araabia Ühendemiraatides Dubais Abu Dhabis asuvasse Louvre’i muuseumi, kuid muuseum jättis maali avamisega seotud sündmuse ootamatult ära, teatab msn.com.

Dubai kultuuriministeeriumi ja Abu Dhabi Louvre’i muuseumi esindajate teatel ei ole neil Jeesust kujutava maali asukoht teada.

Leonardo di Vinci «Salvator Mundi» enne 2017. aasta oksjonit FOTO: Drew Angerer / AFP/Scanpix

Ka Prantsusmaa Pariisi Louvre teatas, et nad ei tea, kus «Salvator Mundi» on. Nii Pariisi kui Abu Dhabi muuseum ei soovinud spekuleerida maali asukoha teemal ja soovitasid sellest hoiduda ka meedial.

Teada on, et selle maali ostis 2017 oskjonilt Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani nimel ta esindaja, prints Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud. Maal pidi viidama esmalt kroonprintsile Saudi Araabiasse näha ja siis pandama Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis näitusele.

Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman veebruaris 2019 FOTO: ADNAN ABIDI / REUTERS/Scanpix

Kunstiajaloolaste arvates maalis da Vinci selle teose 1500. aasta paiku ja kunstnikul valmis sel teemal kaks ühesugust maali.

Leonardo da Vinci (15. aprill 1452 - 2. mai 1519) portreemaal FOTO: Personalities / ©TopFoto/Scanpix

Abu Dhabisse jõudma pidanud maal kuulus kunagi Inglise kuningale Charles I, kes riigireetmises süüdistatuna 30. jaanuaril 1649 hukati. See maal kadus millalgi 18. sajandi keskel.

19. sajandil jõudis see maal Briti töösturi Francis Cooki kunstikollektsiooni, selleks ajaks oli seda märgatavalt muudetud ja siis arvati, et tegemist on da Vinci õpilaste tööga.

Alles enne 2017. aasta oksjonit tehti New Yorgi ülikooli kunstieksperdi ja restauraatori Dianne Modestini poolt kindlaks, et see maal on Leonardo da Vinci töö ja seega väga väärtuslik. Modestini puhastas ja konserveeris teose, andes sellele tagasi esialgse välimuse.

Leonardo da Vinci «Salvator Mundi» müüdi Christie oksjonimaja oksjonil 450 miljoni dollari eest FOTO: Julie Jacobson / AP/Scanpix

Nimetatud maal oli mõnda aega ka vene miljardäri Dmitri Rõbolovlevi käes. Ta ostis selle 2013. aastal 127,5 miljonit dollari (112 miljonit eurot) eest. Siis oli see maal näitusel Londonis rahvusgaleriis.

Neli aastat hiljem pani Rõbolovlev selle New Yorgis Christie’s oksjonimaja oksjonile ja see osteti Saudi Araabia kroonprintsi esindaja poolt 450 miljoni dollariga ära.

Maali restaureerinud Modestini teatel üritas ta saada maali asukoha kohta infot kindlustusfirmalt Zurich Insurance, kus see teos kindlustatud on, kuid ka neil puudus see.

«Jälg on jahtunud ja selle maali asukoht on teadmata. Seda ei ole Saudi Araabias ega Araabia Ühendemiraatides. Kunsti mustal turul liiguvad jutud, et see on ebaseaduslikul viisil jõudnud Euroopasse,» sõnas kunstiekspert.