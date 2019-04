Vabandust, aga ma olen nende laste ema, mitte nende õde! Kolme lapse ema jagab oma igavese nooruse saladust

Abigail O'Neill jääb silma oma särava naha, helgete silmade ja laia naeratuse tõttu. Ta näeb nii nooruslik välja, et kui võõrad teda koos perega näevad, arvavad nad, et ta pole mitte nende ema vaid õde.

Abigail on abielus 55-aastase Gerriga ning nende peres kasvab kolm last: 25-aastane Charlotte, 23-aastane Rory ja 20-aastane Ryan.

Kuigi pealtnäha tundub, et Abigail on leidnud igavese nooruse eliksiiri, väidab naine, et tegelikkuses on kõik palju lihtsam.