Jeff Bezos ja Lauren Sanchez kolivad kokku pärast lahutusi, kuna ei soovi «kaarnaid» kallale

Uudis nende kahe suhtest jõudis USA tabloidi National Enquirer vahendusel meediasse jaanuaris ning koheselt pärast seda teatasid Jeff Bezos ja ta abikaasa MacKenzie Bezos, et nad lähevad pärast 25 abieluaastat lahku, edastab dailymail.co.uk.

Jeff ja MacKenzie Bezos 2018 Vanity Fairi Oscari peol FOTO: Danny Moloshok / Reuters/Scanpix

Bezose sõprade teatel on paar üritanud kõmumeedia vaateväljast eemal olla ja kolivad kokku elama alles pärast seda, kui nende mõlema lahutus oma endisest abikaasast on jõustunud. Ei ole teada, kus kohas ja kelle majas nad elama hakkavad.

Lahusolev paar on keskendunud tööle, kuid nad suhtlevad üksteisega iga päev, kas helistades, sõnumeid saates või e-postiga.

«Lauren ja Jeff ei soovi, et ajakirjanikud oleksid neil lahutuste ajal nagu kaarnad kallal. Nad pingutavad, et kõmumeedial ei oleks millestki kinni haarata. Nad ei ole veel täielikult toibunud sellest, et meedia nende erasõnumite ja fotode jälile sai,» lausus paari sõber.

Nende intiimsõnumite lekitajaks osutus Lauren Sanchezi vend Michael Sanchez. Jeff Bezos ähvardas National Enquireri emafirma American Media Inc kohtusse kaevata.

Lauren Sanchez FOTO: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Jeff ja MacKenzie Bezosel on neli last ja palju vara, kinnitamata andmetel 146 miljardit dollarit (128 miljardit eurot). Arvatakse, et proua Bezos saab lahutusega poole varast, saades maailma kõige rikkamaks naiseks.