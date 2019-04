Video: kas «Troonide mängu» staar Maisie Williams pajatas liiga palju?

Williams kehastab selles sarjas tõsist sõdalast Arya Starki, kuid tegelikus elus on ta hea huumorimeelega naljaviskaja, teatab news.com.au.

Fallon palus Williamsil öelda, millised on ta tegelase Arya viis kõige huvitavamat ja meeldejäävat hetke ning näitlejanna loetles need.

«Kui ma peaksin midagi viimase hooaja kohta rääkima, siis on tegijatel lausa kohustus mind tappa,» teatas näitlejanna.

Fallon ei jätnud jonni ja küsis, et kas Williams saaks anda kasvõi mingi vihje.

Williamsi sõnas siis, et viimased võttepäevad olid väga emotsionaalsed, sest nad jätsid hüvasti nii oma tegelaskujude kui üksteisega.

Siis lipsas ta suust, et ta tegelane Arya Stark sureb selle hooaja teises osas.

«Kui ma sain teada, et Arya sureb teises osas, oli see......,» sõnas staar ja pani siis suu kinni, olles ehmunud näoga.

Williams küsis Fallonilt, et kas tegemist on otsessatega ja kui sa vastuseks, et ei ole, siis palus selle koha välja jätta. Fallon üritas rahustada staari, kelle käed värisesid.