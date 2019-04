Video:Trumpi Mar-a-Lago golfiklubis peeti kinni sinna tunginud hiinlanna

Salateenistuse teatel kasutas hiinlanna valesid, et pääseda president Trumpile kuulvasse eraklubisse.

Yujing Zhang esitas klubisse pääsemist kontrollivatele turvatöötajatele kaks Hiina passi ja teatas, et ta tahab kasutada sealset basseini ujumiseks. Turvameeskond lubas hiinlanna klubi alale oletades, et ta on mõne klubiliikme sugulane.