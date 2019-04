Pildid ja video: eksootilised oravad näevad välja, nagu nad oleksid kastetud värvipurki

Need loomad, kelle teadusnimetus on Ratufa indica, võivad kasvada kuni 60 sentimeetri pikkuseks ja kaaluda kaks kilogrammi, teatab News Service South West.

Tegemist on taimetoiduliste loomaga, kes elavad enamjaolt puudel. Nad toituvad pähklitest, seemnetest, puuviljadest, õitest ja koorest, mida on võimalik saada puudelt ja põõsastelt.

Kuigi need oravad on üsna suured, oskavad nad edasiliikumiseks kasutada ka kõige peenemaid oksi ilma, et need murduksid.