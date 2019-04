Pildid: Jaapanis on kätte jõudnud aasta üks oodatumaid sündmusi - kirsside õitsemine

Esimesed õied puhkesid veebruaris kõige lõunapoolsemal saarel Okinawal, märtsi lõpul Kyūshū saarel ja sealt edasi on õitsemine liikunud suurimale saarele Honshūle.

Juba on kirsipuud hakanud õitsema ka pealinnas Tōkyōs ja selle ümbruses, kus päevane temperatuur ulatub 20 kraadini.

Põhjas asuv jaheda kliimaga Hokkaido saar on kõige viimane, kus kirsid õitsema hakkavad. Seal tekivad esimesed õied mai alguses ja õitsemine kestab kogu mai.

Jaapanlastel on käes aasta üks oodatumaid aegu, siis minnakse õitsvaid kirsse vaatama ning pere ja sõpradega aega veetma.

Õites kirsipuude all toimub hanami ehk piknik, sealt ei puudu ka jaapani traditsiooniline jook sake.

Jaapanlased Tokyo Ueno pargis õitsvate kirsside all pikniku pidamas

Jaapanlased saavad üürida ka paate, et jõgedel sõites õiteilu nautida. Õhtusel ja öisel ajal on õitsvad kirsid valgustatud, et ka siis saaks nende ilu nautida.