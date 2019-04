Lõbus video: Butšakov ja Rool läksid aprillinalja õnge ja nõustusid end paljaks koorima!

«Te olete nüüd nii populaarsed, et ka mina pean teie poole pöörduma seoses heategevuskalendriga, mida me plaanime teha,» selgitas Kertu poistele, kui oli nad enda kontorisse palunud.

«No selles mõttes, et mingi kass on kuskil ees?» uuris omakorda Jüri.

Üllataval kombel jäid saatejuhid pakkumisega koheselt vaat et juba nõusse. Veelgi enam läksid nad asjaga kaasa, kui said teada, et tegemist on 2020. aasta kalendriga.