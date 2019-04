Huumorifestival Luige Nokk avalikustas festivalikava

Esimese festivalipäeva lõpetab spetsiaalselt Luige Noka jaoks valmiv kontsertprogramm «Kaire Vilgats ja 7 kosilast», kus solistidena löövad kaasa Jaan Pehk, Cool D, Robin Juhkental, Lauri Pihlap, Lauri Liiv ja Jarek Kasar. Soliste saadab puhkpilliorkester The Tomahawck Brothers.

Festivali teisel päeval astuvad lavale Andrus Vaarik, Peeter Oja, Sepo Seeman, Henrik Normann, Mattias Naan ja Tigran Gevorkjan. Soome huumoorikultuuri esindab seekordselt festivalil Sepi Kumpulianen Duo ja Eesti filmiklassikat Kadri Jäätma, Lauri Nebel ja Väino Puura filmiga «Siin me oleme».

Teise festivalipäeva lõpetab ansambel Winny Puhh vabaõhukontserdiga «Kõik on bussis». Kohal on ka Äpu, kes lubab rääkida sellest, miks ta viimastel aastakümnetel telestuudiotest eemale on hoidnud. Täpsema ülevaate esinejatest ja festivali ajakava leiab festivali kodulehelt.