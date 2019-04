92-aastane Elizabeth II loobub autojuhtimisest

Teada on, et Elisabeth II õppis autojuhtimise selgeks juba teismelisena ja ta oskab väga hästi juhtida. Samas on tal kogu elu olnud autojuhid käepärast ja ta on Ühendkuningriigis ainus inimene, kellel ei pea olema juhiluba, kuna kõik load antakse seal välja tema nimel.