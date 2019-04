Politseinik tundis päti saunas ära ja arreteeris ta, mil nad mõlemad olid aadamaülikonnas

«See oli juhus, et nad mõlemad samal ajal samas saunas olid. Need kaks meest olid varem kohtunud ja kurjategija märkas liiga hilja, kelle kõrvale ta oli istuma sattunud,» selgitas Stockholmi Rinkeby politseiosakonna juht Christoffer Bohman.

Ta lisas, et politseinik sai tagaotsitava mehe kiiresti arrteerida, kuna suurt rolli mängis üllatusmoment.

«Loomulikult oleks seda olnud lihtsam teha, kui tal oleks olnud relv, käerauad ja abistavad kolleegid, kuna tegemist on üsna ohtliku isikuga,» nentis politseijuht.

Rinkeby politseijaoskond kajastas juhtumit Facebookis pealkirja all «Alasti arreteerimine». Juures on pilt, millel on kujutatud kahte meest auruses saunas.