Võõrast autot Uberiks pidanud üliõpilane leiti surnuna

Pühapäeval teatas Lõuna-Carolina ülikooli president Harris Pastides, et naine on leitud surnuna ning avaldas kaastunnet lahkunu perekonnale ja sõpradele.

Samantha isa Seymour Josephson kinnitas Facebookis, et tütar on surnud. «Ma igatsen ja armastan oma tütart elu lõpuni. Samantha pole enam meiega, kuid teda ei unustata,» kirjutas ta. «Ma võiksin temast pikemalt kirjutada, kuid see teeb mulle tohutult haiget. Ma istun siin, vaatan tema pilti ja nutan.»