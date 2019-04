Kes on pildil: USA esileedi või Jennifer Lopez?

Juba pikalt on ringelnud vandenõuteooria, et USA esileedil on teisikud, kes tema asemel ametikohustusi täidavad. Kas üks nendest on näitleja ja laulja Jennifer Lopez, pole viimaste fotode valguses sugugi välistatud, kuna naine näeb uues filmirollis presidendiprouaga märkimisväärselt sarnane välja.