Mis võiksid olla tänapäevased NATO foneetilise tähestiku alternatiivid?

Need, kes ei ole aega teeninud või politseina töötanud, on NATO foneetilise tähestikuga vähe kokku puutunud. Nende inimeste jaoks on kontakt toimunud läbi telesarjade ja filmide, kui mingit sõnumit edasi antakse. Kuid mis siis, kui NATO tähestikul oleksid erinevates valdkondades alternatiivid?