Ikkagi süüst puhas? Michael Jacksoni šokidokis kõlanud süüdistused lükati ümber

Raamatu «Making Michael» autor Mike Smallcombe väidab, et kohtudokumendid seavad Wade Robsoni süüdistused kahtluse alla, vahendab Daily Star. Pedofiiliasüüdistused kerkisid uuesti avalikkuse ette seoses dokumentaaliga «Lahkudes Neverlandist» («Leaving Neverland»), kus Wade Robson ja James Safechuck kirjeldasid üksikasjalikult, kuidas popikuningas neid pilastas.

Smallcombe väitel ei pruugi Wade Robsoni jutt tõele vastata, kuna too väitis, et ahistamine sai alguse, kui ta perekond läks Suurde kanjonisse ning jättis poisi üksi Jacksoni juurde. Wade Robsoni ema Joy tunnistas aga 1993. aastal kohtupingis, et Wade ei jäänud tol korral Jacksoniga üksi, vaid tuli reisile kaasa.

Vasakult: Wade Robson, filmi lavastaja Dan Reed ja James Safechuck. FOTO: AP/Scanpix

«Dokumentaalis kirjeldas Wade Robson, kuidas tema ja ta 10-aastane õde magasid kaks esimest ööd, mille nad 1990. aasta jaanuaris Neverlandi rantšos veetsid, Jacksoni magamistoas,» ütles Smallcombe. Robsoni väitel läks ta pere seejärel Suurde kanjonisse ning jättis ta viieks päevaks popikuningaga üksi.

«Wade väitis, et just siis algas ahistamine ning kirjeldas detailselt, mis oli paari esimese öö jooksul juhtunud,» kirjeldas Smallcombe dokumentaalis nähtut.

See läheb aga vastuollu ema Joy Robsoni tunnistusega. «Joy Robson tunnistas 1993. aastal vande all, et Wade tuli nendega Suurde kanjonisse kaasa, ning pärast seda naasti terve perega Neverlandi rantšosse. Joy Robsonil ei olnud ühtki põhjust selle kohta valetada, kuna ta tunnistas avameelselt, et Wade jäi Jacksoniga korduvalt üksi, küll aga mitte sel korral,» ütles Smallcombe.

«Ta oleks võinud vabalt öelda, et «Wade jäi Michaeli juurde, kui me perega Suurde kanjonisse sõitsime», sel poleks mingit vahet olnud,» usub Smallcombe. Hiljem kinnitas Joy Robson, et tema poeg Wade jäi esimest korda Jacksoniga üksi alles 1993. aastal, mitu aastat hiljem.

Joy Robson oli 1993. aastal kohtupingis, kuna Jacksonit süüdistati 13-aastase Jordie Chandleri seksuaalses kuritarvitamises.

Pedofiiliasüüdistused Michael Jacksoni vastu ei pruugi kõik tõele vastata. FOTO: Reuters/ScanPix

Vasturääkivusi on ka Wade Robsoni enda jutus. Mees tunnistas 2005. aastal kohtupingis, et ainuke kord, kui ta oli ilma emata Neverlandi rantšos olnud, oli 1992. või 1993. aastal, kui Macaulay Culkin ja Jordie Chandler olid samuti seal.

«Kui Wade'ilt küsiti, kas ta oli terve aja oma õega voodit jaganud, kui nad esimest korda Neverlandis käisid, vastas ta jaatavalt,» tõi Smallcombe välja. Seega ei saanud ta Jacksoniga kahekesi jääda. Sama kinnitas ka Robsoni ema.

Kuigi see ei välista, et Jackson siiski kasutas Wade Robsonit seksuaalselt ära, on nende asitõendite valguses täiesti tõenäoline, et vähemalt üks dokumentaalfilmis välja toodud detailsetest ülestunnistustest ei vasta tõele.

Samuti lükkas Smallcombe ümber ka teise süüdistaja James Safechucki väited, vahendab Mirror. Safechuck väitis dokumentaalis, et Jackson ahistas teda Neverlandi rongijaamas, mida polnud tol hetkel isegi veel olemas.

«Neverlandi rongijaama hakati ehitama 1993. aasta teises pooles ja see avati alles 1994. aastal, kui Safechuck oli 16-aastane. Rongijaamas ahistamine ei saanud olla võimalik, kuna Safechucki väitel lõppes seksuaalne kuritarvitamine 1992. aastal, mil rongijaama polnud isegi olemas,» selgitas Smallcombe.

Variant, et Safechuck ajas lihtsalt aastaarvud sassi, on ebatõenäoline, kuna 1993. aasta veetis Jackson tuuritades ning seejärel Londonis taastusravil. «Ja 1994. aasta veebruarist sama aasta detsembrini elas Jackson New Yorgis Trump Toweris ning salvestas «HIStory» albumit. Ta tuli koju tagasi vaid mõnel korral, näiteks kui abiellus Lisa Marie Presleyga. Rongijaam avati 1994. aastal, kui Jackson elas riigi teises otsas,» rääkis Smallcombe.

Michael Jackson ja abikaasa Lisa Marie Presley 1994. aastal. Jacksoni kostüümi peeti natsipäraseks. FOTO: Reuters/ScanPix