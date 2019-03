Skandaalne õpetaja võrgutas 13-aastase õpilase ja abiellus temaga, kuid nüüd läksid nad lõplikult lahku

USA väljaannete teatel sõnas paar, et nad on jõudnud oma suhtes murdepunkti, nad ei saa koos edasi minna.

Politsei arreteeris Letourneau 1997. aasta märtsis pärast seda, kui naise sugulased esitasid ta peale kaebuse, et tal on seksisuhe alaealisega.

Õpetaja sai alguses tingimisi karistuse, kuid kuna ta rikkus selle karistuse reegleid, siis pidi ta uuesti kohtu ette astuma. Kohus määras talle siis seitsme aasta pikkuse vangistuse alaealisega seksimise ja ta vägistamise eest, olles trellide taga 1997 – 2004. Ta on kantud Washingtoni osariigi seksuaalkurjategijate nimekirja ning ta ei tohi töötada õpetajana.

DJ ja saatejuhina töötav Fualaau on mitmes intervjuus sõnanud, et ta ei häbene oma suhet vanema naisega ja seda, et ta alaealisena isaks sai.