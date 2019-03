Piltuudis: kes kiskus kärnkonna pahupidi?

Fotodel on näha konna teistpidi pööratuna, ta siseelundid on väljapool.

«Konna pea oli ainus, mis ei olnud segipööratud. See oli Bufo bufo ehk harilik kärnkonn. Olen oma elu jooksul näinud erinevaid kärnkonni nii elusaid kui surnuid, kuid mitte sellist. Võib arvata, et konn langes mõne röövlooma ohvriks, kuid ma ei suuda ette kujutada, millise,» lausus loodusekspert.

«Ka Euroopas on mürgiseid konni ja seega ei ole üllatav kui linnud või röövloomad enne konna söömist ta mürgiallika kahjutuks teevad. Dartmoore’i konna liha oli eemaldatud nii, et see konna mürgiste osadega kokku ei puutuks,» lisas Ashby.

Teadlane lisas, et varestel on oma viis, kuidas nad konni tükeldavad.

On teada, et ka euroopa saarmad (Lutra lutra) toituvad mürgiste konnade lihast, saades liha kätte nii, et see mürgine ei oleks. Saarmad söövad eelkõige kalu, kuid ka väikeimetajaid, linde ja kahepaikseid.