Video: mees tegi Mary Poppinsit, lennates päikesevarjuga

Sotsiaalmeedias levib turvakaameravideo, millel on näha, kuidas Sadik Kocadalli koos kahe kaaslasega jookseb tuule poolt tuuseldatava päikesevarju juurde ja astub selle alusele, et varju kinni hoida.

Tuul tuuseldab päikesevarju edasi ja järsku tõuseb see koos Kocadalliga õhku.

«Ma ei saanud kannatada. Kui sain aru, et päikesevari on tuule alla võtnud, hüppasin sellelt maha,» sõnas türklane hiljem ajakirjanikele.

Päikesevarju lennuvideo juures kirjutati: «See võib olla lind, see võib olla lennuk, kuid tegelikult on see päikesevarjuga lendav mees».